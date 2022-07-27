Монографию об эпосе осетин издали на английском языке

27 июл. 21:14

Монография, написанная ученым Людвигом Чибировым, - "Осетинская нартиада" - впервые издана на английском языке, рассказала переводчик, доцент кафедры иностранных языков Северо-Осетинского госуниверситета (СОГУ) Елена Карсанова.

По ее словам, книга была переведена за полтора года,, часть тиража отправят в зарубежные вузы и научно-исследовательские центры.

"Также издания пополнили ведущие библиотеки России и образовательные учреждения. Часть изданий также направлена в научно-исследовательские центры и вузы Северной и Южной Осетии", - цитирует Карсанову ТАСС.

Доцент уточнила, что при упоминании реалий, отсутствующих в английской культуре, она давала транслитерацию осетинского слова с пояснениями и комментариями.

В монографии "Осетинская Нартиада" делаются параллели от нартовского эпоса к скифам, а затем к европейским, иранским и индоиранским древностям, эпическому пространству Европы.