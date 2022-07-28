Погоня Европы за энергоресурсами лишает газа страны Азии, Африки и Латинской Америки

Тема европейской погони за газом не теряет своей актуальности, в мировых СМИ продолжают выходить сотни публикаций, посвященных этому вопросу. Для Европы это проблема №1: приближение зимы пугает, как обогревать дома - непонятно, а времени до начала отопительного сезона остается не так много.

Опасения по поводу нехватки ресурсов возникали и раньше, но в этом году ситуация изменилась радикальным образом, так как из-за введения санкций против России возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом "Северного потока". Сегодня поставки российского газа в Европу по "Северному потоку" сократились до уровня не выше 20% от пропускной способности трубопровода, и европейские цены на газ отреагировали соответствующим образом - выросли на 12%. Причем постоянный рост цен продолжается последние три дня. Когда в конце июня прокачка газа по "Северному потоку" снизилась до 40% от общей мощности газопровода из-за вынужденной остановки газотурбинного двигателя Siemens, рынки отреагировали таким же образом. Хотя в России выразили готовность запустить "Северный поток-2" для отправки газа в Европу, Германия продолжает отказываться от использования уже построенного трубопровода.

Некоторые европейские аналитики считают, что зависимость Европы от российского газа была частью инициированного Германией многолетнего проекта по углублению связей между двумя странами. Смысл этого плана заключался в том, что, увеличивая зависимость от России, Германия расширит с ней торговлю, а в случае взаимозависимости вероятность того, что они станут противниками, уменьшается. Но что-то пошло не так.

В этих условиях ЕС приходится судорожно искать поставщиков газа по всему миру. При этом остается вечная проблема: если купить что-то у другого, то ему это пойдет на пользу, только если "товар" у него в избытке. А если не хватает самому, то все равно придется покупать это где-то еще. И появляется вопрос, а что же выгоднее? Вот и жители стран так называемого Глобального юга (Азия, Африка и Латинская Америка) начали им задаваться.

Резкий рост спроса на энергоносители сделал условия на и без того конкурентном мировом рынке еще более жесткими, что привело к росту цен на электричество и газ и повышению стоимости жизни. Цены на другие ископаемые виды топлива, такие как нефть и уголь, также резко пошли вверх. Даже несмотря на то, что в первой половине 2022 года США нарастили поставки СПГ на 12%, страны Евросоюза по-прежнему находятся в шатком положении, поскольку газохранилища в ЕС сейчас заполнены лишь на 66%.

Так как европейцы заманивают поставщиков газа высокими ценами, они готовы платить неустойку за невыполнение поставок по контрактам в развивающиеся страны, перенаправляя грузы в Европу, поскольку высокая цена покрывает и штрафы и прибыль. Тот факт, что поставщики СПГ предпочитают продавать сырье более платежеспособным покупателям из Европы, провоцирует нехватку энергии в странах Южной Азии. Из-за перебоев в поставках СПГ Пакистан и Бангладеш живут в условиях вынужденных ежедневных многочасовых блэкаутов. Длительные веерные отключения электричества в Пакистане, которые доходят до 12 часов в сутки, начались еще в конце мая. Торговые центры и заводы в крупных городах закрываются раньше, остальным государственным и наемным работникам также приходится работать по сокращенному графику. Во время рекордной жары этого года, когда температура поднималась выше 40°C, кондиционеры часто выходили из строя из-за перебоев с электроэнергией. Кроме того, власти Пакистана перенаправили запасы энергии на электростанции, оставив без ресурсов производителей удобрений, что может поставить под угрозу урожай.

В последние годы Бангладеш все чаще закупал СПГ на спотовом рынке, но после того, как цены почти удвоились, был вынужден остановиться. Импорт СПГ в Таиланд из-за резкого роста цен сократился за месяц вдвое. Мьянма остановила закупки СПГ еще в конце 2021 года, когда цены только начали расти. Сильный дефицит топлива наблюдается и на Шри-Ланке. Развивающимся странам попросту не хватает ресурсов, чтобы платить за газ такие огромные деньги. Объем импорта СПГ в Европу с начала года вырос на 49%, а в страны Азии, наоборот, значительно сократился. На тендер Пакистана на поставку СПГ, объявленный в начале июля, пришла всего одна заявка, которую власти отклонили из-за чрезвычайно высокой цены. Природный газ наносит окружающей среде меньший ущерб, чем уголь или нефть, поэтому сокращение поставок СПГ в Азию ударит по зеленой энергетике. А ведь некоторые бедные страны рассматривают переход на уголь или уже перешли на него.

Одним из мест, на которые обратила внимание Европа в поисках газа, стала Африка. Самые крупные запасы природного газа на африканском континенте сосредоточены в Нигерии, Алжире, Египте и Ливии. ЕС уже выразил желание увеличить закупки СПГ из Нигерии и Алжира, некоторые страны Евросоюза обратились и к Египту с Ливией, а также Анголе, Конго, Сенегалу. Ранее Евросоюз оказывал на африканские страны давление, чтобы они отказались от ископаемого топлива в пользу альтернативной энергетики, но теперь, когда ситуация изменилась, изменилась и позиция ЕС. При этом Запад предпочитает, чтобы Африка оставалась экспортером дешевого сырья, а не развивала собственную промышленность. Такую позицию Европы раскритиковали лидеры Уганды, Нигерии, Малави и Сенегала. Проекты ЕС по добыче ископаемого топлива в Африке будут тормозить экономику стран континента и приведут к климатической катастрофе. Африканские страны, зависящие от экспорта ископаемого топлива, демонстрируют более медленные темпы экономического роста, - иногда в три раза медленнее - чем страны с диверсифицированной экономикой.

Крупные демонстрации и забастовки против повышения цен на топливо прошли в Аргентине, Перу, Эквадоре, Парагвае. Цены на топливо начали расти и в Чили. При этом в регионе цена на топливо оказывает прямое влияние на экономику страны и может спровоцировать повышение остальных цен. Эти проблемы могут распространиться и на Колумбию, и на другие страны региона. Беспрецедентный рост цен на СПГ в этом году уже отразился на Аргентине. Чили, Колумбия и Бразилия также зависят от спотовых поставок СПГ, но не так как Аргентина, хотя в дальнейшем повышение цен на газ может отразиться и на них.

Погоня Европы за газом плохо отражается на "перегретом" рынке, сводит на нет климатические обещания и усугубляет дефицит энергии в развивающихся странах. С учетом всего этого не раз появлялись сообщения о том, что ряд стран Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки отказываются от поддержки антироссийской политики США и Европы. Какие-то страны хотят покупать российский газ, но не хотят попасть под санкции, а какие-то - не хотят остаться без отопления и электричества вследствие скупки природного и сжиженного газа европейскими государствами. Хотя их мотивы могут не совпадать, результат один: из-за введения антироссийских санкций страдают простые граждане, что в Пешаваре, что в Порт-Харкорте. И даже если европейские страны создадут необходимый запас газа на зиму, скорее всего через год ситуация повторится.