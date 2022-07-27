Полиция Казахстана пустилась в погоню за цыплячьим вором

27 июл. 20:21

В Костанайской области задержан мужчина, который украл цыплят и корм для них, сообщает пресс-служба департамента полиции региона.

Инцидент произошел в поселке Гурьяновка Карабалыкского района. Ночью правоохранители заметили "Ниву", двигавшуюся без включенных фар. Увидев полицию, водитель стал скрываться.

Далее вор оставил машину на одной из улиц и обратился в бегство, однако стражам порядка его удалось задержать. В прицепе машины был найден ящик с цыплятами и мешками с кормами.

Было установлено, что 40-летний злоумышленник работает на расположенной в поселке птицефабрике. Он похитил 50 цыплят и мешков комбикормов.

Отмечается, что по данному факту начато досудебное расследование.