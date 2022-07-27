Временным представителем ООН в координационном центре в Стамбуле стал Фредерик Джей Кенни

27 июл. 20:17

Организация объединенных наций назначила временного представителя в совместном координационном центре в Стамбуле в рамках "продуктовой сделки", сообщил на брифинге заместитель официального представителя ООН Фархан Хак.

По его словам, пост занял "Фредерик Джей Кенни, который возглавляет усилия ООН "на земле" и содействует усилиям сторон по имплементации договоренностей", передает РИА Новости.

Напомним, в Стамбуле 22 июля были подписаны многосторонние соглашения о снятии ограничений на поставку российских продуктов на экспорт и о содействии РФ вывозу зерна из Украины.