МЭР сообщило о замедлении инфляции в России

27 июл. 19:59

Инфляция в России за неделю с 16 по 22 июля замедлилась до 15,3% в годовом выражении - неделей ранее она составляла 15,39%, сказано в обзоре О текущей ценовой ситуации", выпущенном Минэкономразвития РФ.

"На неделе с 16 по 22 июля 2022 года снижение цен продолжилось и составило -0,08%. В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,3%", - цитирует его ТАСС.

Тенденция имеет место в основном благодаря продовольственным товарам (-0,43% по итогам недели), причем дешевеет не только плодоовощная продукция, но и другие продукты.

Непродовольственные товары почти перестали падать в цене - они стали дешевле всего на 0,01%.

В сегменте регулируемых и туристических услуг рост цен ускорился до 0,41%, по большей части за счет удорожания авиабилетов.