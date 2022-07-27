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В Госдуме заявили, что морозы подтолкнут Европу к запуску "Северного потока-2"

В Госдуме заявили, что морозы подтолкнут Европу к запуску &quot;Северного потока-2&quot;

Член Комитета Госдумы РФ по энергетике Джамаладин Гасанов сообщил, что запуску российского газопровода "Северный поток-2" Евросоюзом поспособствуют морозы.

Депутат напомнил, что сейчас основным маршрутом поставок газа в Германию является "Северный поток".

"Учитывая отсутствие собственных терминалов для приема природного газа в ФРГ и ограниченный импорт из других стран, единственный выход - запуск "Северного потока-2". Политической воли для этого у ЕС пока нет, но морозы могут подтолкнуть к ускоренному положительному решению вопроса", - приводят его слова "Известия".

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