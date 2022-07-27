Телави будет дружить с израильским городом

27 июл. 19:23

Глава грузинского муниципалитета Телави Леван Андриашвили и мэр израильского города Афула Авраам Элькабец подписали соглашение о дружбе между городами, сообщает пресс-служба администрации Телавского района.

Документ предусматривает активное двустороннее сотрудничество в сельском хозяйстве и экономике, культуре, спорте и молодежной сфере.

В торжественной церемонии также приняли участие губернатор Кахети Ираклий Шиошвили, а также чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Израиле Лаша Жвания.

В пресс-службе отметили, что соглашение было подписано при поддержке главы парламентской группы дружбы "Израиль-Грузия", депутата Гиви Миканадзе.