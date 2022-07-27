Реальные располагаемые доходы населения замедлили снижение в России

27 июл. 19:26

Снижение реальных располагаемых доходов населения в России замедлилось до 0,8% в годовом выражении во втором квартале текущего года, говорится в докладе Росстата за первое полугодие.

В первом квартале этот показатель сократился на 1,2% в годовом выражении, передает "Интерфакс".

За все первое полугодие реальные располагаемые доходы населения сократились на 0,8% по сравнению в аналогичным периодом минувшего года.

В прошлом году реальные располагаемые доходы увеличивались на 3%, в 2020 они упали на 2%.

Реальные располагаемые денежные доходы населения представляют собой денежные доходы, из которых вычитаются обязательные платежи (налоги и сборы, проценты по кредитам и прочее), с учетом инфляции.

Кроме того, по данным Росстата, в мае нынешнего года снижение реального размера (с поправкой на инфляцию) зарплаты в России замедлилось до 6,1% в годовом выражении. В апреле показатель падал на 7,2%, в марте повышался на 3,6%, в феврале - на 2,6%, в январе - на 1,9%.