В Северной Осетии построят селекционно-племенной центр форелеводства

27 июл. 19:09

Селекционно-племенной центр форелеводства создадут в Северной Осетии к 2026 году, написал глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

"Благодаря появлению селекционно-племенного центра мы сможем производить рыбопосадочный материал, который будет приобретаться не только предприятиями республики, но и всеми субъектами Юга России", - пояснил он.

Глава региона отметил, что планируется ввести центр в строй к концу 2025 - началу 2026 года.

Сейчас разрабатывается проектно-сметная документация будущего центра, который будет находиться в Ардонском районе между поселком Бекан и селением Красногор.

По словам Меняйло, рыбоводство входит в число наиболее перспективных направлений сельского хозяйства для Северной Осетии благодаря климату, множеству естественных водоемов и возможности выращивать рыбу круглый год.