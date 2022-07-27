Власти опровергли информацию о дефиците вакцин от коронавируса в России

27 июл. 18:59

В России хватает вакцины от коронавируса, такое сообщение распространил оператор маркировки Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ).

Напомним, ранее "Коммерсантъ" сообщил, что в российских поликлиниках нет вакцины "Спутник Лайт".

"Запасов вакцин от коронавируса в России достаточно, риски дефицита препаратов в настоящее время отсутствуют, следует из данных Национальной системы цифровой маркировки "Честный знак"", - цитирует сообщение ЦРПТ ТАСС.

В центре добавили, что в прививочных пунктах и на складах на сегодня насчитывается более 26 млн доз вакцин, причем "Спутник Лайт" составляет почти 10% от этого количества.

В ЦРПТ заверили, что этих запасов вакцин хватит на несколько месяцев при текущем уровне использования.