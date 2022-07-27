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Сеть незаконных майнинг-ферм обнаружена в Дагестане

Сеть незаконных майнинг-ферм обнаружена в Дагестане

Дагестанские правоохранители выявили сеть майнинг-ферм, которые работали на похищенной электроэнергии, сообщает пресс-служба МВД по региону.

В ходе оперативных мероприятий представители УФСБ и МВД обнаружили в Махачкале, Левашинском и Унцукульском районах майнинг-фермы, бездоговорно потребляшие электроэнергию.

По предварительным данным, хозяева "ферм" оказывали платные услуги по размещению, энергоснабжению и обеспечению сохранности оборудования для выработки криптовалюты. Правоохранители изъяли свыше 1,6 тыс таких аппаратов.

В настоящее время ведется сбор материала по статьям УК РФ о незаконном предпринимательстве и причинении имущественного ущерба.

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