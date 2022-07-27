МИД РФ: Южный Кавказ должен стать зоной мира и процветания

27 июл. 18:44

Замглавы департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев сообщил, что Москва выступает за превращение Южного Кавказа в зону мира и процветания при помощи реализации трехсторонних соглашений Баку, Москвы и Еревана.

Он отметил, что в работе на региональном направлении Россия продвигает только созидательную повестку и ни с кем не собирается конкурировать. По его словам, Москва обладает конструктивными целями.

"Что касается нормализации отношений между Баку и Ереваном, то, как не раз отмечали, соответствующие усилия должны предприниматься на базе трехсторонних заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 10 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года", - цитирует его Sputnik Азербайджан.

Нечаев подчеркнул, что Москва выступает за подключение нерегиональных игроков, если они будут действовать "в русле упомянутых договоренностей и поспособствуют их реализации".