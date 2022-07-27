Продавшая ребенка в России казахстанка сядет в тюрьму

27 июл. 18:13

В Красноярске осудили жительницу Казахстана, продавшую ребенка за $13 тыс, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Было установлено, что в 2020 году 28-летняя казахстанка родила младенца в перинатальном центре Красноярска, оформив доверенность на главу фирмы "Дидилия" и его сообщников на представление интересов в любых организациях и учреждениях, в том числе на распоряжение ребенком. Далее она покинула Россию и за границей получила $13 тыс.

Руководитель фирмы вместе с сообщниками забрали новорожденного из больницы, чтобы передать его передачи лицам за денежную компенсацию.

"С учетом позиции государственного обвинителя подсудимой назначено 3 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - сказано в сообщении. Там же добавили, что приговор в силу не вступил.