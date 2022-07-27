Пройти по "Тропе поэтов" смогут туристы в Кабардино-Балкарии

27 июл. 18:25

Новый туристический маршрут под названием "Тропа поэтов" появился в Чегемском районе, такое сообщение распространила пресс-служба Минкурортов и туризма Кабардино-Балкарии.

"Маршрут получил красивое название, так как он ведет к горным вершинам, названным в память известных поэтов - балкарского поэта Кайсына Кулиева и башкирского поэта Мустая Карима", - пояснили в ведомстве.

Представители Башкирского отделения Русского географического общества и члены федерации альпинизма, скалолазания и спортивного туризма КБР промаркировали шесть километров маршрута, на нем также размещены информационные штендеры для туристов.

Кроме того, они на стволы деревьев на лесных участках и на специальных турах на горных были нанесены метки краской, светящейся в темноте.

В министерстве заверили, что пройти по "Тропе поэтов" и взойти на вершины смогут все, кто обладает хорошей физической подготовкой - специальных альпинистских навыков не требуется.