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Путин не намерен встречаться с израильской делегацией по ситуации с "Сохнут"

Путин не намерен встречаться с израильской делегацией по ситуации с &quot;Сохнут&quot;

Президент России Владимир Путин не собирается встречаться с членами правительственной делегации Израиля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Такого в планах нет", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Вечером 27 июля в Москву собирается приехать израильская правительственная делегация. Цель поездки - урегулирование ситуации вокруг работы агентства "Сохнут" в России.

Напомним, ранее Минюст России попросил ликвидировать "Сохнут". Известно, что инициатива министерства связана с возможным нарушением организацией законодательства РФ. Слушание по делу назначено на 28 июля.

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