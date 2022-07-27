Путин не намерен встречаться с израильской делегацией по ситуации с "Сохнут"

27 июл. 17:58

Президент России Владимир Путин не собирается встречаться с членами правительственной делегации Израиля. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет. Такого в планах нет", - цитирует представителя Кремля ТАСС.

Вечером 27 июля в Москву собирается приехать израильская правительственная делегация. Цель поездки - урегулирование ситуации вокруг работы агентства "Сохнут" в России.

Напомним, ранее Минюст России попросил ликвидировать "Сохнут". Известно, что инициатива министерства связана с возможным нарушением организацией законодательства РФ. Слушание по делу назначено на 28 июля.