В ВОЗ рассказали, нужна ли массовая вакцинация от оспы обезьян

27 июл. 17:57

В массовой вакцинации против оспы обезьян пока нет необходимости, об этом сообщил генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он уточнил, что в 78 странах мира на сегодня выявлено более 18 тысяч случаев заражения, большая часть - 70% - в Европе.

"ВОЗ рекомендует целевую вакцинацию для тех, кто контактировал с больным оспой обезьян, а также для тех, кто подвергается высокому риску заражения, включая медицинских работников, некоторых работников лабораторий и лиц, имеющих несколько половых партнеров", - цитирует главу международной организации РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе ВОЗ признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, причем имеющей международное значение. В то же время,в организации уточнили, что она представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы.