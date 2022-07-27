"Ударные 30 дней" помогут Узбекистану сохранить хлопок в аномальную жару

27 июл. 17:55

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев в ходе совещания по хлопковой отрасли в республике объявил о введении "ударных 30 дней, которые позволят сохранить урожай хлопка, сообщает пресс-служба.

Он отметил, что данная мера вводится в связи с аномальной жарой, фиксируемой в этом месяце в Узбекистане. Также на совещании было сказано, что климатические изменения последних лет ставят перед хлопковой отраслью новые задачи.

"Мы должны действовать, принимая во внимание, что изменение климата будет иметь негативное влияние и в будущем. Необходим научный подход к этому вопросу", - заявил Мирзиеев.

Напомним, в Узбекистане зафиксированы аномально высокие температуры: днем она держится выше 43 градусов, а ночью также превышает норму.

"Это чрезвычайная ситуация для хлопководства. На совещании озвучены рекомендации и инструкции по уходу за хлопком и обеспечению урожайности в такой ситуации. Объявлены "ударные 30 дней" для их реализации во всех регионах", - подчеркнули в пресс-службе.