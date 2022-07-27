Развалят ли США и Армения трехстороннее Заявление по Карабаху?

Недавний звонок главы госдепа США Энтони Блинкена лидерам Азербайджана и Армении стал еще одним свидетельством высокой заинтересованности США в укреплении своих дипломатических позиций на Южном Кавказе. Напомним, что незадолго до звонка Блинкена состоялся загадочный визит главы ЦРУ Уильяма Бёрнса в Армению, о котором стало известно лишь по прибытии американского разведчика в страну – и то, только после соответствующего информационного вброса со стороны армянской службы российского агентства "Спутник".

В разговорах с Ильхамом Алиевым и Николом Пашиняном Энтони Блинкен высоко оценил формат прямых переговоров между двумя конфликтующими странами, прошедших в Тбилиси, призвал стороны воспользоваться шансом к миру и разблокировке региональных коммуникаций. Не обошлось, правда, и без дипломатического прокола – в заявлении госдепа о содержании переговоров Блинкена, пусть и вскользь, но была отмечена роль США в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, что вызвало негативную реакцию в Баку. Провластные издания и телеканалы Азербайджана сообщили со ссылкой на дипломатические источники, что никакого упоминания ММГ ОБСЕ в разговоре между Алиевым и Блинкином не было, а включение этого термина в итоговый пресс-релиз является, как минимум, нарушением дипломатического этикета. Спустя двое суток Нед Прайс, спикер госдепа, сделал поправку: "США готовы помогать Азербайджану и Армении любым способом, в том формате, который будет наиболее эффективным". То есть, Вашингтон все же решил отойти от неэффективной тактики выпячивания роли формата МГ ОБСЕ, от которого уже публично отказались как Азербайджан (на уровне президента), так и Россия (на уровне главы МИД), но за который все еще отчаянно цепляется армянская дипломатия. Вместо этого США заговорили о "двустороннем" или же "многостороннем формате с партнерами-единомышленниками" для урегулирования армяно-азербайджанских отношений.

Подобная смена риторики и в целом активность США могут свидетельствовать об одном: в Вашингтоне серьезно настроены на то, чтобы внедриться в процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Вопрос заключается в том, есть ли у американцев реальные политические ресурсы для того, чтобы заменить Россию и стать эффективным посредником в армяно-азербайджанском примирении. Можно предположить, что американские стратеги исходят из того, что сегодня Россия отвлечена на СВО на Украине, и ее позиции в других ключевых регионах, включая Кавказ, неизбежно слабеют. Бесспорно, наличие российского миротворческого контингента в Карабахе – серьезный козырь, которым обладает Москва, и который сегодня нечем крыть Западу. Но здесь все не столь однозначно. Наличие в Карабахском регионе российских миротворцев основывается на положениях трехстороннего Заявления от 9-10 ноября 2020 года, положившего конец Карабахской войне. Для Запада это трехстороннее Заявление, замыкающее армяно-азербайджанскую проблематику на России и в меньшей степени Турции, стало серьезным препятствием для проникновения в регион. Отсюда и исходят попытки сохранить или создать параллельные форматы – будь то МГ ОБСЕ, посредничество Шарля Мишеля или какая-либо собственная инициатива США. Для тех, кто умеет читать между строк, свои цели Вашингтон особо не скрывает – развалить трехстороннее Заявление, заменить российский миротворческий контингент международным, тем самым, существенно ограничив влияние России на весь регион. Как в Баку, так и в Ереване эту диспозицию понимают, и пытаются выстроить свою игру соответствующим образом.

Азербайджан в целом чувствует себя в рамках трехстороннего Заявления комфортно, поскольку подписано оно было в условиях военной победы Баку и в большей степени отражает его интересы. Концептуально менять формат азербайджанцы не хотят, однако их беспокоят пункты Заявления, которые не исполняются армянской стороной. В частности, о выводе армянских вооруженных формирований из зоны ответственности российского миротворческого контингента (это должно было произойти параллельно с развертыванием российских сил), а также открытии Зангезурского коридора, который связал бы Азербайджан и эксклавную Нахчыванскую автономную республику прямым автомобильным и железнодорожным сообщением. Участвуя в европейском формате урегулирования под патронажем главы Евросовета Шарля Мишеля, Баку оставляет для себя открытым окно альтернативных дипломатических возможностей – это ему необходимо, как минимум, до тех пор, пока трехстороннее Заявление не будет исполнено в полной мере. Параллельно Азербайджан требует от российского миротворческого контингента обеспечить полный вывод оставшихся в Карабахе бандформирований. Если Россия сможет обеспечить исполнение Арменией положений подписанного заявления, необходимость в альтернативных механизмах автоматически отпадет. Отказ Армении от открытия Зангезурского коридора, в свою очередь, ставит под вопрос режим функционирования Лачинского коридора – нельзя исключать, что Баку настоит на появлении там собственных пограничных и таможенных постов.

Армения, будучи проигравшей стороной, сегодня старается избежать исполнения самых неудобных для нее пунктов трехстороннего Заявления, или же трактовать их по-своему. Например, Ереван поднимает вопрос "пограничного и таможенного контроля" в Зангезурском коридоре, хотя в Заявлении говорится о необходимости обеспечения "беспрепятственного" проезда (точно так же, как и в случае с Лачинским коридором). Ереван также регулярно вспоминает о "статусе" для Карабаха, несмотря на заключенные устные договоренности между Алиевым, Путиным и Пашиняном эту тему не затрагивать (об этой пикантной детали стало известно из выступления президента Азербайджана, и эта информация не была опровергнута ни армянской, ни российской сторонами).

В отличие от Баку, Ереван априори заинтересован в расшатывании трехстороннего Заявления, и в этом его интересы с Вашингтоном совпадают. После возвращения Азербайджаном семи районов вокруг бывшей НКАО (это условие было исполнено), теперь подошла очередь вывода оставшихся армянских военных формирований из Карабаха и открытия Зангезурского коридора через Армению. Пока единственным сдерживающим фактором, не позволяющим армянской стороне выйти из трехстороннего Заявления, остается фактор занесенной над головой азербайджанской дубинки – еще одна война с Азербайджаном может обернуться для Армении катастрофой.

Наблюдаемая в последние месяцы активизация отношений Армении с США может объясняться попыткой заручиться внешней поддержкой в вопросе развала трехстороннего Заявления.

Такие заигрывания беспокоят Кремль, который сегодня живет в логике событий на Украине. Несмотря на украинский фактор, Россия заинтересована в сохранении и усилении своего влияния на Южном Кавказе, а потому ее первоочередной задачей здесь становится купирование попыток проникновения США в регион через армяно-азербайджанскую проблематику. Естественным союзником Москвы в этом вопросе выступает удовлетворенный трехсторонним Заявлением Баку, который, однако, также имеет свои требования, о которых было сказано выше. Слабым звеном становится Армения, пытающаяся провести ревизию положений документа, а также непосредственно правительство Никола Пашиняна, в значительной степени инфильтрированное западными агентами влияния.

Трехстороннее Заявление может быть развалено либо новой войной (или серьезными боестолкновениями), либо же отказом одной из сторон от продления срока действия российского миротворческого контингента в 2025 году. При этом у Армении нет реальной возможности отказаться от продления мандата российских миротворцев в Карабахе, поскольку это международно признанная территория Азербайджана, и Баку потенциально может перезаключить соглашение с Москвой на двусторонней основе, оставив Ереван за бортом процесса.

В 2025 году вопрос о непродлении службы миротворческого контингента может инициировать и Азербайджан, однако, вероятнее, это будет носить характер "торга" по обязательствам Москвы по расформированию сепаратистских структур в регионе.

Куда более реальным сценарием представляется обострение ситуации на армяно-азербайджанской границе, которая так и не была делимитирована и становится ареной регулярных перестрелок, или же в зоне ответственности миротворцев в Карабахе из-за наличия там незаконных вооруженных формирований. Для предотвращения рисков как в одном, так и в другом случае необходима активизация действий Москвы, в том числе, и по демилитаризации сферы ответственности миротворцев от преступных элементов, относящихся к едва пережившим войну 2020 года сепаратистским структурам. Украина может отвлекать Россию и быть ее основной битвой, но крайне важно не забыть о собственных "тылах", какими остаются Южный Кавказ и Центральная Азия.