Демократы не хотят видеть Байдена президентом США

27 июл. 17:21

Около 75% избирателей-демократов хотят видеть от партии нового кандидата на президентских выборах в 2024 году, говорят результаты опроса CNN.

При этом 24% участников опроса считают, что "хотят видеть кого-то другого" от партии, так как, по их мнению, Байден не победит на новых выборах. В свою очередь 32% заявили, что Байдену по силам занять высший пост, но и они не хотят видеть его вновь на посту главы государства.

Опросы сообщают, что Байдена хотят видеть кандидатом от партии лишь 25% демократов, хотя в январе-феврале этот показатель составлял 45%.

CNN подчеркивает, что исследование проводилось на фоне низких рейтингов Байдена, рекордной инфляции и ситуации в стране со стороны большинства жителей США.

Исследование показало, что за полгода часть избирателей передумала на следующих выборах выдвигать действующего американского лидера от демократов. При этом стоит отметить, что в начале года 51% демократов и их сторонников желали видеть кандидатом от Демократической партии в 2024 году не Байдена.

Таким образом, подчеркивает CNN, свежий опрос показал резкий спад энтузиазма по поводу переизбрания Байдена: за полгода часть избирателей передумала на следующих президентских выборах выдвигать от партии нынешнего американского лидера.