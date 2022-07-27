"Единое нацдвижение" признало свои ошибки

27 июл. 17:33

Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение" признает ошибки, сделанные ей в прошлом, об этом заявил ее лидер Ника Мелия в эфире телеканала "Мтавари архи".

"Если я скажу этому избирателю, который вчера поддерживал "Грузинскую мечту"... что судебная система была независимой при правлении "Национального движения", я никогда не сделаю этого человека своим союзником. Мы должны сказать им -- да, когда "Национальное движение" было у власти, оно было без ума от судей-рабов", - цитирует политика Sputnik Грузия.

Мелия подчеркнул, что теперь его партия осознала свои ошибки - в отличие от других - и учится на них.

Лидер ЕНД выразил мнение, что мыслящие избиратели отказались от поддержки "Грузинской мечты", когда поняли, что на самом деле она не проевропейская.

По его словам, ранее "Национальное движение" точно так же, как "Грузинская мечта" в данный момент, не согласилось на пропорциональную избирательную систему, испугавшись победы оппозиции на выборах.