СМИ: G7 планирует установить потолок цен на российскую нефть до начала декабря

27 июл. 17:31

Страны "Большой семерки" (G7) могут к 5 декабря установить механизм ограничения цен на российскую нефть. Об этом сообщил высокопоставленный представитель G7.

Он пояснил, что цель сейчас заключается в согласовании сроков, которые уже установил Евросоюз.

"Цель - подстроиться под сроки, которые уже установил ЕС. Мы хотим, чтобы механизм потолка цен вступил в силу в то же время", - цитирует источник агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что G7 рассматривает возможность установления предельных цен на российскую нефть. Позже стало известно, что США вместе с союзниками могут ввести "потолок" предельной цены на нефть из России на уровне от $40 до $60.