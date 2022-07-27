Otis продает бизнес в России

27 июл. 16:58

Один из крупнейших производителей подъемного оборудования Otis продает весь свой бизнес в России. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

"Достигли соглашения о продаже нашего российского бизнеса, закрытие сделки ожидается в ближайшее время", - сказано в пресс-релизе.

В Минпромторге РФ рассказали, что бизнес приобретет российский холдинг S8 Capital. В министерстве также подчеркнули, что предприятия Otis возобновят свою работу в России и начнут принимать заказы на работу с 1 августа, передает ТАСС.

"В результате длительных переговоров удалось выйти на формат, при котором российская площадка сохраняет полную работоспособность: остается производственное оборудование, технология, сохраняются компетенции и рабочие места", - сказал глава министерства Денис Мантуров.