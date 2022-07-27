Сочинский автовокзал получит вторую жизнь

27 июл. 17:10

Власти Сочи начали ремонт исторического здания автовокзала в Сочи, - сообщает пресс-служба мэрии города-курорта.

По поручению главы города Алексея Копайгородского департамент архитектуры администрации Сочи разработал концепцию реконструкции фасада, в которой сохранены знаменитая волнообразная кровля и колонны, - передает "АиФ-Юг"

Рабочие заменят вывески, оштукатурят крышу, прочистят ливнестоки и отмоют алюминиевые панели, автовокзал во время ремонта, который планируется завершить за два месяца, будет работать в прежнем режиме.

Напомним, вокзал, построенный в 1967 году, ранее входил в десятку лучших объектов модернизма 60-80-х годов.