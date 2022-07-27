Патриарху Кириллу закрыли въезд в Литву на пять лет

27 июл. 16:47

Власти Литвы внесли патриарха Кириллу в список нежелательных лиц. Он был включен в список 23 июня, но МВД Литвы сообщило журналистам об этом только сегодня, пишет портал Delfi.

Запрет на въезд в страну для патриарха действует до 23 июня 2027 года.

"Патриарх Кирилл, ближайший соратник Владимира Путина, является одним из самых активных сторонников" проведения Россией спецоперации на Украине, он "неоднократно публично положительно отзывался в отношении продолжающейся" операции, пояснили в министерстве.