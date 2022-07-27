В Ингушетии приступили к реставрации средневекового комплекса башен Ний

27 июл. 16:26

Ингушские специалисты начали реставрацию средневекового башенного комплекса Ний начата в горном Джейрахском районе Ингушетии, - сообщили в местной администрации.

"Противоаварийные работы проводит фирма, имеющая соответствующую лицензию для проведения реставрации древних памятников истории и культуры", - цитирует собеседника "Интерфакс".

Речь идет о родовом башенном комплексе тейпа Евлоевых, который восстановят за счет внебюджетных средств. Работами будет руководить известный реставратор и исследователь Магомед Харсиев.

Напомним, Ний - крупный башенный поселок замкового типа на плато у подножья горы Цорей-Лоам, который включен в состав Джейрахско-Ассинского государственного историко-архитектурного и природного музея-заповедника.