Хоффман: поездка Шредера в Москву не согласовывалась

27 июл. 16:16

Представитель правительства ФРГ Кристиане Хоффман сообщила, что поездка бывшего канцлера Герхарда Шредера в Россию не обсуждалась с кабмином.

Шредер прибыл в Москву 26 июля и остановился в гостинице поблизости от штаб-квартиры "Роснефти" (в 2017–2022 годы он был председателем совета директоров компании). По заверениям экс-канцлера, он приехал в Москву отдохнуть. При этом его супруга Со Ён Шрёдер-Ким заявила, что Шредер прибыл для переговоров по энергопоставкам из России в Германию и обсуждения ситуации вокруг "Северного потока".

"Поездка не согласовывалась. Это личное дело господина Шредера", - заявила Хоффман на брифинге.

В Кремле не стали отвечать на вопрос, контактировал ли Шредер с Владимиром Путиным.