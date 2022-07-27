До конца года на Ставрополье заработает еще одна ветроэлектростанция

27 июл. 16:04

Уже до конца года в Петровском округе на Ставрополье заработает новая ветроэлектростанция мощностью 60 МВт, - сообщили сегодня в управлении по информполитике правительства региона.

"В ближайшие два года на Ставрополье откроют еще три новых ветропарка. Первый из них, мощностью 60 МВт, собираются запустить уже в этом году в Петровском округе", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Сейчас в крае проводятся мероприятия по технологическому присоединению к электрическим сетям Берестовской ветроэлектростанции.

"Реализация проектов по возобновляемым источникам энергии (ВИЭ) повышает стабильность и надежность энергоснабжения", - отметил министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев.

Напомним, Ставрополье занимает лидирующие позиции в России по развитию ВИЭ – этому способствуют географическое положение и климатические особенности региона.