Тонны кильки из Дагестана отправятся на российские прилавки

27 июл. 15:48

Рыбодобытчики в Дагестане за шесть месяцев этого года выловили 18 264 тонны рыбы, в пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства.

Уточняется, что основную часть улова составляет килька. "В этом году в Дагестане добыто 18 264 тонны рыбы. Из них более 14 тысяч тонн – кильки. В прошлом году за этот период добыто 22 тысячи тонн", - сообщает ведомство.

Уточняется, что в этом году наблюдается некоторое снижение объемов вылова, которое может быть связано с погодными условиями. "На данный момент в море добывающих судов нет. Это связано с тем, что в этот период рыбакам не рентабельно ловить рыбу. На данный момент осуществляется вылов кефали двустенными сетями, уже в августе на добычу выйдут килечные суда", - приводит сообщение ТАСС.