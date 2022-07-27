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Саммит Россия-Африка в 2023 году состоится в Санкт-Петербурге

Саммит Россия-Африка в 2023 году состоится в Санкт-Петербурге

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пригласила участников саммита Россия - Африка в Санкт-Петербург в следующем году.

"Покидаем Африканский континент под ливень - хороша примета. Спасибо, друзья, и ждем вас в Питере в следующем году на саммит Россия-Африка", - написала Захарова в своем Telеgram-канале.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что второй саммит Россия-Африка будет проведен в 2023 году. Оргкомитет по подготовке мероприятия возглавит помощник президента РФ Юрий Ушаков.

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