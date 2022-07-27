Волонтеры приступили к благоустройству экотроп в нацпарке Северной Осетии

27 июл. 15:46

Волонтеры начали благоустраивать экологические тропы в национальном парке Северной Осетии "Алания". Об этом сообщила заместитель директора нацпарка Альбина Газдарова.

"Неравнодушные к вопросу сохранения окружающей природы шесть волонтеров из Хабаровска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Башкирии приехали в национальный парк для его благоустройства", - поведала она.

Газдарова отметила, что волонтерский лагерь организован Фондом Потанина в рамках Школы фонда. "Это ежегодное событие, в котором принимают участие победители стипендиального конкурса", - уточнила замдиректора нацпарка.

До 29 июля волонтеры будут заниматься расчисткой и уборкой самых популярных и посещаемых экологических троп нацпарка: "К водопаду Байради", "К водопаду Галдоридон", "К водопаду Гавизед", "На ледник Караугом", а также окажут помощь в работах по строительству кордона.

Помимо этого, волонтеры принимают участие в просветительских викторинах, лекциях по экологии, организованных сотрудниками национального парка. Для них подготовлены вечерние показы осетинских фильмов, экскурсии и культурная программа.