Бывший канцлер Германии приехал в Москву. "Северный поток-1" останавливается. Берлин поставил Украине новое вооружение. Что происходит в немецко-российских отношениях и сможет ли Шредер сохранить сотрудничество хотя бы в энергетике?

Герхарда Шредера европейские и российские журналисты запомнили как прагматичного политика. Человека, который следует немецким интересам, проявляет независимость, даже несмотря на то, что в Рамштайне стоит крупнейшая американская база, а ФРГ - страна НАТО. Тем не менее, он часто умудрялся плыть против течения. В 2003 году вместе с Владимиром Путиным и Жаком Шираком Шредер осудил американскую интервенцию в Ираке и не присоединился к англо-американской коалиции. В отношениях с Россией он всегда выступал за взаимовыгоду. Одним из его достижений на посту канцлера является строительство "Северного потока": Шредер активно лоббировал выгодный для Германии газопровод, который позволяет доставить газ напрямую из России без посредников в Польше и на Украине.

Строительство "Северного потока-1" и "Северного потока-2" началось уже после ухода Шредера в отставку, но на экономическом поле его работа не прекращалась. Он возглавлял комитет акционеров Nordstream AG - компании, строившей трубопроводы по дну Балтийского моря. Он также входил в совет директоров "Роснефти". Но после начала российской спецоперации Шредеру пришлось покинуть важные посты. В мае, чтобы избежать давления в Германии, он отказался от привлекательной позиции члена совета директоров "Газпрома". Действительно, после 24 февраля таким политикам, как Шредер, в Европе приходится очень трудно. Любые силы, заинтересованные в нормальных отношениях с Россией, воспринимаются в качестве предателей. Даже на французского президента Макрона вылилось тонна критики только за то, что он разговаривает по телефону с Путиным.

Шредер привык к критике, но сейчас ему становится все тяжелее и тяжелее. Европарламент угрожал ему санкциями, если он не уйдет из "Роснефти" и "Газпрома". Его однопартиец и фактически бывший подопечный Олаф Шольц в открытую потребовал у Шредера оставить все должности в российских госкомпаниях. Бундестаг сократил статью расходов бюро Шредера и зарплату сотрудников этого бюро. Шредеру угрожают исключением из партии СДПГ и Бундестага. Ему оставили только пенсию и охрану. Несмотря на все это, Шредер, как патриот своей страны, все равно пытается выполнять созидательную работу.

Сейчас главная проблема Германии в отношениях с Россией - это газ. Некоторое время назад "Газпром" замедлил прокачку через "Северный поток-1", потому что Канада отказывалась поставлять необходимые для его работы турбины. Сегодня, 27 июля, "Газпром" остановил еще одну турбину "Северного потока" и снизил мощность поставок до 20%. Из-за этого цены в Европе и Германии выросли на 8%. Проработавший больше десятилетия в энергетической сфере Шредер прекрасно понимает, чем грозит санкционная война Европы против России. Он понимает, что уже этой зимой немцы могут остаться без тепла и электричества, поэтому и сохраняет контакты с нашей страной. На днях стало известно о его прибытии в Москву. Официально Шредер на отдыхе. "Я здесь в отпуске на несколько дней. Москва – прекрасный город", – сказал он немецкому телеканалу N-tv. Но, как сообщила его супруга, известная корейская модель, Шредер приехал провести переговоры об энергетике.

"Шпигель" пишет, что в центре его внимания - прокачка газа через "Северный поток-1". При этом не ясно, с кем именно будет говорить Шредер. По большому счету это не столь важно. Главный момент в том, что экс-канцлер хочет разрешить этот кризис и возобновить в полном объеме поставки газа из России в Германию… Не исключено, что его поездку одобрило и высшее руководство ФРГ, включая Шольца. Даже если на словах Шольц громко поддерживает Украину, поставляет ей новые вооружения и грозится отказаться от российского топлива, со статистикой не поспоришь: рейтинги его партии и самого Шольца неуклонно падают, и он числится следующим в списке европейских лидеров на отставку.

Поэтому газовый вопрос решать нужно, хотя бы для своего политического выживания. В СМИ, конечно, ходили слухи о том, что Шредер мог бы заняться не только газом, но и политикой: стать посредником между Россией и Европой и остановить кризис на Украине. Однако, судя по жесткому настрою Европы, Британии и США, которые продолжают поставлять оружие Киеву и не намерены снимать санкции с России, миротворчество Шредера - такая же неблагодарная затея, как попытка рыбы пробиться к воде сквозь толщу льда.