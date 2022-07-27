Из Ейска в Мариуполь начал ходить грузовой паром МО России

27 июл. 15:24

Минобороны России запустило регулярную паромную линию "Ейск - Мариуполь", по которой будут доставляться грузы, необходимые для восстановления инфраструктуры населенных пунктов Донбасса, - сообщили сегодня в российском оборонном ведомстве.

"В рамках выполнения государственных контрактов с министерством обороны Российской Федерации судами флота "Оборонлогистики" запущена регулярная паромная линия "Ейск - Мариуполь", - отметили в министерстве, передает ТАСС.

Первый автомобильно-пассажирский паром "Лаврентий" уже вышел из Ейска.

"Маршрут будет использован для доставки различных грузов, необходимых для восстановления инфраструктуры населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик", - добавили в ведомстве.