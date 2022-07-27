Рухнувшая в обрыв в Дагестане "Газель" унесла две жизни

27 июл. 14:59

Сегодня днем в Гумбетовском районе Дагестана рухнул в обрыв грузовик "Газель" – он сорвался с высоты около 150 м, погибли два человека, - сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел республики.

Автомобиль двигался в горном лесном массиве. Водитель, 57-летний житель Кизилюртовского района, не справился с управлением и съехал в обрыв. От полученных травм он и его 65-летний пассажир скончались на месте, - передает "АиФ-Дагестан".

Еще один пассажир, 23-летний житель Кизилюртовского района, с травмами различной степени тяжести был доставлен в больницу.