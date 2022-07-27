Уехать нельзя остаться: в России может быть закрыто Еврейское агентство "Сохнут" 

В России могут закрыть Еврейское агентство "Сохнут", работа которого направлена на содействие иммиграции евреев в Израиль, а также поддержанию связей внутри еврейской общины в РФ. Соответствующий иск был направлен Министерством юстиции России 21 июля в Басманный суд Москвы. Слушание по делу назначено на 28 июля. Известно, что инициатива Минюста связана с возможным нарушением организацией российского законодательства. При этом суть претензий не конкретизирует ни Минюст, ни "Сохнут".

Глава израильского правительства Яир Лапид, комментируя ситуацию, подчеркнул, что продолжение сотрудничества с Россией важно для еврейского государства. Также, по его словам, власти страны будут дипломатическим путем добиваться продолжения работы "Сохнута": в РФ будет направлена делегация представителей правительства для консультаций по работе в стране агентства. "Еврейская община в России имеет глубокие связи с Израилем. Ее важность затрагивается в ходе каждой дипломатической дискуссии с российским руководством. Мы продолжим действовать через дипломатические каналы, чтобы важная деятельность Еврейского агентства не прекратилась", - сказал Лапид.

Аналогичного мнения придерживается и президент Израиля Ицхак Герцог, акцентировавший внимание на том, что "Россия важная страна для всего региона и в целом". "Ситуация с возможной ликвидацией в России Еврейского агентства для Израиля "Сохнут" требует спокойного и выдержанного подхода", - заявил он.

В то же время Лапид поручил израильскому МИДу подготовить ряд политических мер, которые вступят в силу в случае прекращения деятельности еврейского агентства в России. По данным портала IsraelInside, это могут быть более решительные публичные заявления или политические переговоры с российской стороной.

В понедельник, 25 июля стало известно о том, что письма от Минюста РФ с предупреждениями, касающимися их работы, получили еще ряд еврейских организаций, действующих на российской территории. Так, The Jerusalem Post, не приводя названий организаций, отмечает, что работа этих учреждений поддерживается в основном из американских и израильских фондов, в связи с чем они могут быть признаны в России иноагентами. Другие же еврейские объединения, не имеющие иностранного финансирования, не получали предупреждения от российских властей. В этой связи ряд израильских наблюдателей заговорили о намечающемся кризисе двусторонних отношений, который могли спровоцировать заявления Лапида о ситуации на Украине.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Коммерсанта" о том, как Кремль относится к требованиям Минюста о ликвидации "Сохнута", отверг политическую подоплеку ситуации. "Это вопрос соблюдения российских законов", - заявил представитель Кремля. Аналогичное заявление сделала накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова, по словам которой вопрос о возможном закрытии "Сохнута" лежит исключительно в правовой плоскости.

Международное Еврейское агентство для Израиля "Сохнут" было основано в 1929 году. Цель работы организации – содействие иммиграции евреев в Израиль и помощь репатриантам. На территории России агентство курирует детские лагеря и воскресные школы, организует просветительские программы.

С положением о том, что вопрос возможного закрытия "Сохнута" лежит в юридической, а не политической плоскости согласился в беседе с "Вестником Кавказа" руководитель Отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Дмитрий Марьясис. "Действительно, там есть некоторые претензии, носящие юридический характер, и "Сохнут" намерен их устранить", - сказал он.

При этом эксперт отверг влияние на ситуацию того, что Евросоюз включил в седьмой пакет санкций организации Россотрудничество и "Русский мир". "Израиль не налагал на Россию никаких санкций. Более того, у израильской стороны есть довольно много вопросов к ЕС. Их отношения складываются непросто. Израиль никогда не шел в фарватере ЕС ни по каким вопросам", - подчеркнул Дмитрий Марьясис.

Далее собеседник агентства обратил внимание на то, что заявление премьер-министр Израиля относительно ситуации вокруг "Сохнута" было выдержано в максимально миролюбивом тоне. "Он говорил о том, что двусторонние отношения между Израилем и Россией основаны на историческом наследии и взаимных интересах двух стран. Также Лапид отмечал, что в случае наличия разногласий по юридическим вопросам, касающихся важной деятельности еврейского агентства "Сохнут", Израиль всегда открыт к обсуждению, готов к диалогу с учетом важности отношений Израиля и России", - подчеркнул эксперт.

Говоря о том, каковы последствия возможного закрытия агентства "Сохнут" для российско-израильских отношений, руководитель Отдела Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН отметил, что "позитива это точно не добавит". "Сохнут" действительно одна из первых общественных структур, которая появилась в России с момента возобновления дипотношений. Кроме того, "Сохнут" для Израиля, внутри Израиля очень значимая структура, по сути государствообразующая. Так, еще до создания государства Израиль "Сохнут" выполняла функции Министерства иностранных дел. Поэтому, безусловно, если все-таки произойдет закрытие, то многие политики и общественные деятели пересмотрят свое отношение к России", - заключил Дмитрий Марьясис.