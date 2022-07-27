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Церемония открытия координационного центра прошла в Стамбуле

Церемония открытия координационного центра прошла в Стамбуле

В среду в Стамбуле состоялось открытие Совместного координационного центра по зерновому коридору, пишут турецкие СМИ.

Центр действует на территории Национального университета обороны Турции, в его работе принимают участие представители Турции, России, Украины и ООН.

По коридору будет обеспечена безопасная перевозка более 25 млн тонн зерна из украинских портов, сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на церемонии открытия. Еще около 30 млн тонн зерна будет до конца года, согласно сделке, вывезено на мировые рынки из России.

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