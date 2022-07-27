Лавров: Китай станет следующей целью Запада после России

27 июл. 14:45

Китай станет следующей целью Запада после России в списке "врагов", заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, санкции могут быть введены против любой страны, которая вызовет раздражение,

"НАТО назначает себе врагов по порядку. Россия - номер один. Китай - на втором месте", - сказал глава российской дипломатии, выступая перед иностранными дипломатами в посольстве РФ в Аддис-Абебе.

"Все принципы могут быть нарушены, если Запад решит кого-то наказать. Если понадобится, они без колебаний введут санкции против любой страны, которая вызовет раздражение. Я упоминал Китай как страну, которая станет следующей целью", - приводит слова главы российского внешнеполитического ведомства РИА Новости.