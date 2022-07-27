Роспотребнадзор не планирует вводить ковидные ограничения в стране

27 июл. 14:41

Возобновление ограничений из-за коронавируса на федеральном уровне не планируется, сообщила заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"В целом же, необходимости в возобновлении ограничений на федеральном уровне нет. При этом рекомендации по ношению масок для уязвимых категорий населения и, конечно, по ревакцинации раз в полгода сохраняются", - заявила она в среду.

Напомним, сегодня заболеваемость в России вернулась к апрельским показателям, превысив 9 тыс случаев, тогда как накануне было выявлено чуть больше 6 тыс случаев коронавируса.