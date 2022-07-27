Спецдокладчик ООН указала на влияние санкций Запада на права человека

27 июл. 14:24

Санкции Запада прежде всего вредят наиболее уязвимым и нуждающимся в защите людям, ведут к росту безработицы, коррупции, преступности, считает специальный докладчик ООН по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань, пишет Global Times.

"С большим сожалением вынуждена признать, что односторонние принудительные меры представляют собой сегодня один из самых серьезных вызовов солидарности, универсальности, развитию и защите прав человека", - заявила она.

На Пекинском форуме по правам человека Довгань отметила, что экономические и вторичные санкции ведут к росту безработицы, вовлечению в теневую экономику, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности. Они затрагивают бедных, женщин, жителей отдаленных районов, детей и людей, страдающих хроническими и тяжелыми заболеваниями.

"Права человека могут быть защищены и достигнуты лишь в случае, если сотрудничество, диалог, верховенство права, запрещение дискриминации и двойных стандартов применяются каждым государством и каждой международной организацией в качестве основы международных отношений", – заключила спецдокладчик ООН.