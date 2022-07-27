Мэр Феодосии Андрей Лебедев подал в отставку

27 июл. 14:17

Мэр крымской Феодосии Андрей Лебедев подал в отставку, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Глава республики объяснил уход Лебедева с должности тем, что тот не "справился с благоустройством города".

"Встретился с главой администрации Феодосии Андреем Викторовичем Лебедевым. По итогам встречи Андрей Викторович, следуя моей рекомендации, написал заявление об увольнении по собственному желанию", - сказал Аксенов, добавив, что руководству города было дано время на устранение выявленных недостатков, но результаты этой работы нельзя признать удовлетворительными.

Ранее Аксенов пригрозил увольнением Лебедеву, если тот не наведет в городе порядок, и дал администрации города месяц на решение возникших с благоустройством проблем, напоминает РИА Новости.