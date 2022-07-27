Верховный суд Дагестана пересмотрит приговор экс-главе Тарумовского района

27 июл. 14:14

Кассационный суд в Пятигорске отменил приговор в отношении экс-главы Тарумовского района Дагестана Марины Абрамкиной, годом ранее признанной виновной в мошенничестве и присвоении денег.

В августе прошлого 2021 года Тарумовский районный суд приговорил Абрамкину к четырем годам лишения свободы условно, признав ее виновной в продаже по заниженной цене земельного участка с находящимися на нем объектами государственной собственности, в результате чего государству был причинен ущерб в 18,6 млн рублей. Суд также признал ее виновной в незаконном премировании себя на 280 тыс рублей.

"Пятый кассационный суд в Пятигорске, отменил приговор в отношении меня полностью и направил дело на новое рассмотрение в новом составе суда", - сообщила сама Абрамкина, передает "АиФ-Дагестан".

Уголовное дело направлено на пересмотр в Верховный суд Дагестана.