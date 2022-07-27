Турция требует выполнения мадридского меморандума от Швеции и Финляндии

27 июл. 13:51

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подчеркнул, что турецкое правительство не направит на ратификацию в парламент документ о членстве Швеции и Финляндии в НАТО, если не увидит выполнения мадридского меморандума.

Напомним, меморандум по безопасности включает сотрудничество стран по борьбе с терроризмом, включая меры против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана (РПК), обмен информацией, соглашение по экстрадиции.

"Перед отправкой в парламент нам надо увидеть выполнение подписанного мадридского меморандума. Пусть поймет меня правильно парламент, я сам был депутатом, но перед отправкой в парламент документа нам надо увидеть выполнение данных нам обещаний. Если этого не будет, то и в отправке в парламент нет необходимости, право вето имеется", - заявил министр в интервью телеканалу tv100.