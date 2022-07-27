Россия и Иран могут начать экспортировать газ в Оман и Пакистан

27 июл. 13:48

Иран намерен вместе с Россией намерен реализовать совместный проект по экспорту газа в Оман и Пакистан.

Об этом заявил сегодня министр нефти Ирана Джавад Оуджи.

"Учитывая переговоры с российской государственной корпорацией "Газпром" и заключенный с ней меморандум, решено <...> совместно реализовывать проект поставки газа в Оман и Пакистан", - приводит его слова ТАСС со ссылкой на агентство Tasnim.

Напомним, на прошлой неделе "Газпром" и национальная нефтяная корпорация Ирана (NIOC) подписали меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству. Проекты, стоимость которых оценивается в $40 млрд, включают разработку газовых месторождений Киш и Северный Парс, повышение давления на месторождении Южный Парс, разработку шести нефтяных месторождений, завершение проектов СПГ, свопы по газу и продуктам переработки, строительство экспортных газопроводов и другое научно-техническое сотрудничество.