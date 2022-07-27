Уведомления от Сбера станут дороже

27 июл. 13:48

Сбербанк с 1 августа впервые за 20 лет повысит стоимость своих уведомлений – теперь стоимость услуги будет зависеть от типа карты, - сообщили в пресс-службе банка.

"С 1 августа изменится стоимость услуги банка "уведомления об операциях". В зависимости от типа карты она составит 40 или 70 рублей в месяц. Повышение стоимости происходит впервые за 20 лет существования услуги и составит 10 рублей", - заявили в Сбербанке, передает РИА Новости.

Увеличение тарифов связано с двукратным ростом объема бизнеса за последние пять лет: увеличилась как транзакционная активность клиентов, так и количество и виды отправляемых сообщений. Впрочем, клиенты смогут получать услугу бесплатно, оформив подписку банка или выполняя условия по карте, - добавили в Сбербанке.