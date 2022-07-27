Дорогу в Сочи из-за ливней накрыли земельные массы

27 июл. 13:33

В Сочи из-за сильных ливней на дорогу сошли земельные массы. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ГИБДД УВД по городу.

"В результате выпадения обильных осадков произошел наплыв земельных масс на проезжую часть. Организовано реверсивное движение по ул. Армянской", - сказано в заявлении.

В ГИБДД УВД по Сочи отметили, что в настоящее время для увеличения скорости потока на месте работают сотрудники отделения дорожного надзора.

Напомним, рано утром 27 июля в Сочи прошли сильные ливни, сошел сель и поднялась вода в реках. Штормовое предупреждение в городе будет действовать до конца суток.