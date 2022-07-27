Кремль добавил конкретики о предстоящих переговорах Путина и Эрдогана

27 июл. 13:22

В ходе предстоящих в Сочи 5 августа переговоров президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана наверняка будет обсуждаться тема военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран: она постоянно находится на повестке дня, - сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Военно-техническое сотрудничество между двумя странами постоянно находится на повестке дня. И сам тот факт, что в такой чувствительной сфере развивается наше взаимодействие, это говорит о том, что в целом весь комплекс наших взаимоотношений находится на весьма высоком уровне", - рассказал Песков, передает РИА Новости.

Также он подтвердил, что в ходе недавних контактов двух президентов тема ВТС в различных измерениях затрагивалась, и, как правило, почти на каждой встрече обсуждаются ее различные аспекты.

Говоря о реализации зерновой сделки, Песков отметил, что уже должно начаться ее выполнение.

"Пойдет процесс, и это станет хорошей возможностью для того, чтобы в Сочи, конечно, обменяться мнениями о том, насколько это соответствует тем договоренностям, которые были достигнуты", - добавил Песков.