Выходные в Москве будут теплыми, но не жаркими

27 июл. 13:12

В предстоящие выходные в Москве будет до 24 градусов тепла, ожидаются локальные кратковременные дожди, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Самая неблагоприятная погода на этой неделе ожидается в четверг.

"В выходные дни погоду будет определять область относительно повышенного давления, потому что завтра нас будет пересекать холодный атмосферный фронт. <…> В выходные дни местами локальные кратковременные дожди, от небольших до умеренных", - поделилась синоптик.

По словам Поздняковой, в ночные часы температура воздуха составит плюс 13-15. "Дневная температура в Москве плюс 22 - плюс 24, по области - плюс 20 - плюс 25. Если сейчас температура воздуха в столичном регионе превышает климатическую норму на 2-3 градуса, то в выходные дни температурный фон будет ниже нормы на 1,5-2 градуса", - рассказала она.

В целом погода в выходные будет комфортная, а температура воды в водоемах, прогревшихся за период жары, позволит продолжить купальный сезон.