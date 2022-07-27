В Минздраве Казахстана оценили идею сократить летние каникулы на неделю

27 июл. 13:02

Продление учебного года в школах Казахстана на неделю за счет летних каникул не повлияет на здоровье школьников, считают в Минздраве.

Напомним, продлить учебный год в Казахстане до 31 мая путем сокращения летних каникул предлагает министерство просвещения республики.

"Продление учебного года с 25 по 31 мая на неделю с точки зрения эпидемиологии большого значения не имеет. Потому что, когда мы вводим какие-либо удлинения или сокращения учебного года, в первую очередь, это направлено на то, чтобы предупредить передачу ОРВИ, потому что в сезон ОРВИ 70% болеют дети. Соответственно май – это уже не сезон ОРВИ, это межесезонье", - заявила вице-министр здравоохранения - главный государственный санитарный врач Айжан Есмагамбетова на пресс-конференции в службе центральных коммуникаций.

В минпросвещения объясняют, что продление учебного года позволит сократить школьникам количества уроков в день и снизить интенсивность изучения сложных тем.