МИД Турции: зерновая сделка в Стамбуле понравилась не всем

27 июл. 12:57

Ряд стран препятствовали подписанию соглашений о поставках зерна с Украины, используя ситуацию для ослабления России, - сообщил сегодня глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"Есть страны, которые хотят продолжения войны: более того, ряд из них пытались препятствовать заключению зерновой сделки. Они считают, что чем больше продлится война, тем больше ослабнет Россия", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала "ТМ-100", передает ТАСС.

Анкара продолжит прилагать усилия для урегулирования украинского кризиса, а способствовать этому могут зерновые договоренности "четверки" в Стамбуле, - заверил глава турецкого внешнеполитического ведомства.

"Если будет решена проблема зерна, откроется путь для прекращения огня. Мы продолжим свою активную роль. В конце концов, все завершится за столом переговоров, и мы сделаем все возможное для возвращения к этому противостоящих сторон", - добавил Чавушоглу.