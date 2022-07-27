Нынешняя волна коронавируса в России стала "хвостом" пандемии

27 июл. 12:41

Нынешние проявления коронавируса носят уже иной характер, и ВОЗ может объявить об окончании пандемии COVID-19 уже через несколько месяцев, - считает главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Пандемия продолжается и будет еще продолжаться достаточно долго, хотя я не исключаю, что Всемирная организация здравоохранения может объявить об окончании пандемии, но не скоро, я думаю, это еще займет несколько месяцев", - рассказал Альтштейн, передает РИА Новости.

Ранее доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, что сегодня можно говорить о новой волне COVID-19 в России, но она неопасна, это "хвост" эпидемии.