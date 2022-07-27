Коронавирус в России вернулся к апрельским показателям

27 июл. 12:32

За минувшие сутки в России выявили 9 027 новых случая заражения коронавирусом - впервые с апреля превышен суточный прирост в 9 тыс. Отметим, накануне было выявлено почти на 30% меньше заболевших.

В Москве новых случаев 3 673, в Санкт-Петербурге - 946, в Подмосковье - 596. В Краснодарском крае - 204, в Ставропольском крае - 98, в Крыму - 67, в Дагестане - 8, в Кабардино-Балкарии - 8, в Адыгее - 7, в Карачаево-Черкесии - 4, в Чечне - 9, в Ингушетии - 2, в Северной Осетии - 12.

Общее число инфицированных в России достигло 18 554 036.

Госпитализированы за сутки 1 628 человек. Выздоровели 5 115 пациент, за все время - 17 953 445.

Умерли за сутки 36 человек, с начала пандемии - 382 272.